Кристиан Капоне
№98
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 апр. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Сампдория
4 : 1
Пескара
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сампдория
4
Пескара
1
был в запасе
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:30
Брешиа
1 : 3
Пескара
30'
30'
30'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:30
30'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
1
Пескара
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала