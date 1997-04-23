Юстин Мебиус
№26
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 апр. 1997 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
Карлсруэ
2 : 0
Ганновер-96
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
2
Ганновер-96
0
был в запасе