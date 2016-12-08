Оскар Бенитес
№26
Нападающий
Подписаться
Команда
Брага
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
14 янв. 1993 (28) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Брага
2
Шахтер
4
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
2
Брага
2
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Брага
3 : 1
Коньяспор
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брага
3
Коньяспор
1
был в запасе