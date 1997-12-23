Гарри Льюис
№41
Вратарь
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
Борнмут
-:-
Саутгемптон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
-
Саутгемптон
-
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 20:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Саутгемптон
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 20:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Вулверхэмптон
0
Саутгемптон
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 15:15
Саутгемптон
1 : 0
Арсенал
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 15:15
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Саутгемптон
1
Арсенал
0
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:00
Саутгемптон
2 : 0
Шрусбери Таун
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Саутгемптон
2
Шрусбери Таун
0
был в запасе