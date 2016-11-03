Гиоргос Ангелопулос
№37
Полузащитник
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
25 февр. 1997 (24) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе