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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Теодорос Мингос
№38
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
6 февр. 1998 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
был в запасе
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе