Мади Жакипбаев
№71
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
21 марта 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
Астана
2 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 18:50
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе