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Олимпиада
Марлон (Марлон Сантос)
№2
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 сент. 1995 (25) лет
Рост
185
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
-:-
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
-
Сассуоло
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
79'
79'
79'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
65'
65'
65'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Фиорентина
1 : 1
Сассуоло
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сассуоло
1
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:00
Сассуоло
0 : 3
Интер
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 42' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0
Интер
3
минуты: 42' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
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