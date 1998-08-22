Таха Аян
№94
Вратарь
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Команда
Османлыспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Османлыспор
2 : 2
Вильярреал
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Османлыспор
2
Вильярреал
2
был в запасе