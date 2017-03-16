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Евро-2020
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ЧГК
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Олимпиада
Георгиос Мантатис
№77
Полузащитник
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Команда
Паниониос
Гражданство
Греция
Дата рождения
11 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 56'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 56' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Бешикташ
09.03.2017
09 марта 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала