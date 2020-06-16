Флориан Бак
№27
Защитник
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Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 марта 1999 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
Фрайбург
2 : 1
Герта
16.06.2020 16 июня 2020 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2
Герта
1
был в запасе