Кристофер Опери
№32
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
29 апр. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
был в запасе