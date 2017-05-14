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Олимпиада
Луис Муньос
№29
Защитник
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Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Малага
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
Малага
4 : 2
Севилья
01.05.2017
01 мая 2017
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
4
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
Реал
2 : 1
Малага
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Малага
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
3
Малага
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
Валенсия
2 : 2
Малага
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2
Малага
2
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
Малага
4 : 3
Депортиво
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4
Депортиво
3
был в запасе
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
Малага
3 : 2
Спортинг
04.11.2016
04 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3
Спортинг
2
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
Атлетико
4 : 2
Малага
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4
Малага
2
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:30
Малага
4 : 0
Леганес
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4
Леганес
0
был в запасе