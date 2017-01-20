Лука Трики
№35
Защитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Ницца
1
был в запасе
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 2
Анжер
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1
Анжер
2
был в запасе