Фоде Камара
№34
Защитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
17 апр. 1998 (22) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
Бастия
1 : 2
Анжер
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1
Анжер
2
был в запасе