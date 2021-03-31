Павел Давидович
№27
Защитник
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Команда
Верона
Гражданство
Польша
Дата рождения
20 мая 1995 (25) лет
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Англия
2 : 1
Польша
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Англия
2
Польша
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Польша
3 : 0
Андорра
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 60' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Польша
3
Андорра
0
минуты: 60' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
был в запасе