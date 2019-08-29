Алекс Пихлер
№23
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
15 янв. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:15
Марибор
2 : 2
Лудогорец
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Марибор
2
Лудогорец
2
был в запасе
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
Лудогорец
0 : 0
Марибор
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
0
Марибор
0
был в запасе