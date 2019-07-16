Филип Райчевич
№13
Нападающий
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Команда
Виченца
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 июля 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019 16 июля 2019 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019 09 июля 2019 вт 20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
09.07.2019 09 июля 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд