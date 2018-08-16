Артур Карташян
№3
Защитник
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Команда
Пюник
Гражданство
Армения
Дата рождения
8 янв. 1997 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
2
Пюник
1
был в запасе
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
был в запасе