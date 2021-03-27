Владислав Гутковскис
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
2 апр. 1995 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 46' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур