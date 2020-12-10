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Олимпиада
Матео Сушич
№16
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 нояб. 1990 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
10.12.2020
10 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
33'
33'
33'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
0 : 2
Рома
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Рома
5 : 0
ЧФР Клуж
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
5
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
ЧФР Клуж
1 : 1
Янг Бойз
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ЧФР Клуж
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
ЦСКА
0 : 2
ЧФР Клуж
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЦСКА
0
ЧФР Клуж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур