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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тим Холл
№5
Защитник
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Команда
Эльверсберг
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
15 апр. 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
Черногория
1 : 2
Люксембург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Черногория
1
Люксембург
2
был в запасе
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
был в запасе