Антонио Отегуи
№36
Полузащитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Эйбар
0
был в запасе