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Олимпиада
Эрос Грезда
№35
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 апр. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Рапид
1 : 0
Рейнджерс
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
1
Рейнджерс
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Спартак
4 : 3
Рейнджерс
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спартак
4
Рейнджерс
3
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
0
Спартак
0
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
3
Рапид
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
был в запасе