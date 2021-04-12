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Олимпиада
Наир Тикнизян
№71
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 мая 1999 (21) год
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
молодежный чемпионат европы групповой этап
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
90'
90'
90'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
90'
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
90'
90'
90'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
минуты: 61' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
80'
80'
80'
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30'
30'
30'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
90'
90'
90'
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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