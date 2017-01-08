Симоне Франкини
№33
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 0
Торино
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
0
Торино
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
0
Интер
1
был в запасе