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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Олимпиада
Петар Глухакович
№2
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
25 марта 1996 (25) лет
Рост
169
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
0
Виктория
0
был в запасе