Клеман Кабатон
№34
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Сент-Этьен
1 : 1
Андерлехт
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сент-Этьен
1
Андерлехт
1
был в запасе