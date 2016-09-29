Сиб Хореманс
№28
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
2 июня 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Гент
2 : 0
Коньяспор
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
2
Коньяспор
0
был в запасе