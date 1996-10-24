Олег Кудрик
№55
Вратарь
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
17 окт. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2018 13 марта 2018 вт 22:45
Рома
1 : 0
Шахтер
13.03.2018 13 марта 2018 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Рома
1
Шахтер
0
был в запасе