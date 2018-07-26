Матс Сентьенс
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
17 апр. 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Кайрат
2 : 0
АЗ Алкмаар
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайрат
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд