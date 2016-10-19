Жозе Гомеш
№70
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Португалия
Дата рождения
8 апр. 1999 (21) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
Динамо
0 : 2
Бенфика
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Бенфика
2
был в запасе
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Наполи
4 : 2
Бенфика
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 83' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Наполи
4
Бенфика
2
минуты: 83' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Бенфика
1 : 1
Бешикташ
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
Бешикташ
1
был в запасе