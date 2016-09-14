Алан Дзабана
№45
Нападающий
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Команда
Лион
Гражданство
Франция
Дата рождения
25 марта 1997 (24) года
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
Лион
3 : 0
Динамо
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лион
3
Динамо
0
был в запасе