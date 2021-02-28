Жан-Филипп Матета
№14
Нападающий
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июня 1997 (23) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Кристал Пэлас
-:-
Фулхэм
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
-
Фулхэм
-
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Кристал Пэлас
28'
28'
28'
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
28'
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон & Хов
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Кристал Пэлас
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе