Наим Слити
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
27 июля 1992 (28) лет
Рост
172
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Дижон
2 : 1
Тулуза
58'
58'
58'
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
58'
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2
Тулуза
1
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Дижон
2 : 1
Страсбур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Дижон
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кан
1 : 0
Дижон
75'
75'
75'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Дижон
0
был в запасе
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 20:00
Дижон
3 : 2
Ренн
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
Дижон
0 : 0
Амьен
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
0
Амьен
0
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
13'
69'
13'
69'
13'
69'
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
13'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Дижон
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Монако
69'
69'
69'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
69'
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
2
Монако
0
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:00
Дижон
1 : 1
Монпелье
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Монпелье
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Сент-Этьен
3 : 0
Дижон
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2
Дижон
0
был в запасе
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Тулуза
2 : 2
Дижон
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
Марсель
2 : 0
Дижон
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0 : 4
Ним
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Дижон
0
Ним
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур