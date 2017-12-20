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Мехди Жан Тарат
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Алжир
Дата рождения
24 янв. 1990 (31) год
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Анжер
2 : 1
Дижон
32'
32'
32'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Анжер
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
Монако
1 : 0
Анжер
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Генгам
1 : 1
Анжер
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Страсбур
2 : 2
Анжер
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2
Анжер
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Тулуза
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0
Тулуза
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Анжер
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Кан
0
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
18:00
Анжер
3 : 3
Лион
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
3
Лион
3
был в запасе
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
20:00
Ницца
2 : 2
Анжер
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
2
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Метц
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0
Метц
1
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Анжер
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1
Анжер
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Анжер
1 : 1
Лилль
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1
Лилль
1
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
Марсель
1 : 1
Анжер
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Марсель
1
Анжер
1
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
Амьен
0 : 2
Анжер
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
0
Анжер
2
был в запасе
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
Анжер
2 : 2
Бордо
06.08.2017
06 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
2
Бордо
2
был в запасе