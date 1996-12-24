Мохамед Мара
№21
Нападающий
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Команда
Лорьян
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
12 дек. 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 19:00
Сент-Этьен
4 : 0
Лорьян
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 19:00
минуты: 51' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
4
Лорьян
0
минуты: 51' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Монако
4 : 0
Лорьян
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4
Лорьян
0
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Лорьян
3 : 1
Генгам
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Генгам
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
54'
54'
54'
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур