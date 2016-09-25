Панайотис Арменакас
№98
Нападающий
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Команда
Удинезе
Гражданство
Австралия
Дата рождения
5 авг. 1998 (22) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Удинезе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1
Удинезе
0
был в запасе