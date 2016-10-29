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Материалы
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Евро-2020
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Олимпиада
Никлас Шмидт
№38
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 1998 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1
Фрайбург
3
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Вердер
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2
Вердер
2
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур