Усман Манне
№47
Нападающий
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Команда
Вердер
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
10 марта 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Вердер
3 : 0
Шальке-04
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3
Шальке-04
0
был в запасе
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
Вердер
3 : 0
РБ Лейпциг
18.03.2017 18 марта 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3
РБ Лейпциг
0
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:30
Аугсбург
3 : 2
Вердер
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
3
Вердер
2
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Бавария
2
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Вердер
1
был в запасе
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Байер
59'
90'
59'
90'
59'
90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
59'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
Дармштадт
2 : 2
Вердер
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 5 тур
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
Вердер
1 : 2
Майнц
24'
24'
24'
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:00
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
1
Майнц
2
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 4 тур