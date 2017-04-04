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Олимпиада
Усман Манне
№47
Нападающий
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Команда
Вердер
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
10 марта 1997 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
Вердер
3 : 0
Шальке-04
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
3
Шальке-04
0
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
17:30
Вердер
3 : 0
РБ Лейпциг
18.03.2017
18 марта 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3
РБ Лейпциг
0
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:30
Аугсбург
3 : 2
Вердер
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
3
Вердер
2
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Бавария
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Бавария
2
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Вердер
1
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
1
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Вердер
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Байер
59'
90'
59'
90'
59'
90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
19:30
59'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2
Байер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Вердер
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Вердер
2 : 1
Вольфсбург
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 73'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 73' / Германия. Бундеслига, 5 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Вердер
1 : 2
Майнц
24'
24'
24'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 55'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
1
Майнц
2
минуты: 1' - 55' / Германия. Бундеслига, 4 тур