Доминик Самуэль
№9
Нападающий
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 апр. 1994 (26) лет
Рост
182
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
был в запасе