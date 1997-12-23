Бен Уинтер
№44
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 дек. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
был в запасе