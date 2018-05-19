Рафа Наварро
№12
Защитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 февр. 1994 (27) лет
Рост
173
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 17:15
Леганес
3 : 2
Бетис
19.05.2018 19 мая 2018 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3
Бетис
2
был в запасе
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 23:00
Леванте
0 : 2
Бетис
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Бетис
2
был в запасе
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
Депортиво
0 : 1
Бетис
12.02.2018 12 февр. 2018 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0
Бетис
1
был в запасе
18.12.2017 18 дек. 2017 пн 23:00
Малага
0 : 2
Бетис
18.12.2017 18 дек. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
Бетис
0 : 1
Атлетико
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
0
Атлетико
1
был в запасе
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Бетис
2 : 2
Жирона
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Бетис
2
Жирона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
Эйбар
5 : 0
Бетис
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
5
Бетис
0
был в запасе
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 23:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
03.11.2017 03 нояб. 2017 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
Эспаньол
1 : 0
Бетис
30.10.2017 30 окт. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1
Бетис
0
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3
Валенсия
6
был в запасе
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:00
Реал Сосьедад
4 : 4
Бетис
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 13:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
4
Бетис
4
был в запасе
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
Бетис
4 : 0
Леванте
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 22:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4
Леванте
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Реал
0 : 1
Бетис
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
0
Бетис
1
был в запасе
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
Бетис
2 : 1
Депортиво
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2
Депортиво
1
был в запасе
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
Вильярреал
3 : 1
Бетис
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
3
Бетис
1
был в запасе