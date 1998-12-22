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Олимпиада
Феликс Гетце
№4
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
-:-
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
-
Аугсбург
-
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:30
Хоффенхайм
3 : 1
Аугсбург
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3
Аугсбург
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Аугсбург
0 : 3
Герта
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
0
Герта
3
был в запасе