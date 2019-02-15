Маркель Арейтио
№30
Вратарь
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 сент. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
2
Хетафе
2
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:30
Севилья
2 : 2
Эйбар
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
2
Эйбар
2
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:45
Эйбар
1 : 1
Валенсия
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
1
Валенсия
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Эйбар
4 : 4
Леванте
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эйбар
4
Леванте
4
был в запасе
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018 30 нояб. 2018 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 15:00
Эйбар
3 : 0
Реал
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3
Реал
0
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
Сельта
4 : 0
Эйбар
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
4
Эйбар
0
был в запасе