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Евро-2020
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Олимпиада
Нано Меса
№23
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
был в запасе
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе