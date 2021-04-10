Нано Меса
№23
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 февр. 1995 (26) лет
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
был в запасе
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе