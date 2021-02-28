Максимильяно Оливера
№15
Защитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
5 марта 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
-:-
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
-
Фиорентина
-
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе