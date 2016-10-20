Влатко Лазич
№33
Защитник
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Команда
Астра
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 мая 1989 (31) год
Рост
166
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Виктория
1 : 2
Астра
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Виктория
1
Астра
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Рома
4 : 0
Астра
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 61'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
4
Астра
0
минуты: 1' - 61' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Астра
2 : 3
Аустрия
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астра
2
Аустрия
3
был в запасе