Доминик Свачек
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
24 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Виктория
1 : 1
Рома
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
1
Рома
1
был в запасе