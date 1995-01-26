Ерай Альварес
№27
Защитник
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Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 янв. 1995 (26) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал